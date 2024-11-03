Ворскла – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Приход Юрия Максимова в "Ворсклу", несмотря на отсутствие побед в первых двух матчах, выглядит многообещающим. Команда, кажется, понемногу оживает и матч против соперника по нижней части турнирной таблицы — отличный шанс наконец-то порадовать своих болельщиков победой.

С другой стороны, соперником выступает мало пропускающий "Колос", хотя они не очень-то много и забивают. Игра обещает быть непростой.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

3 ноября. 13:00. Полтава. "Ворскла им. Бутковского"

Главный судья: Олег Когут (Тернопольская область)

Трансляция: УПЛ ТВ

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