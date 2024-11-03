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Ворскла – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полтавчане не могут выиграть уже 8 матчей подряд
Фото: НК Верес
Приход Юрия Максимова в "Ворсклу", несмотря на отсутствие побед в первых двух матчах, выглядит многообещающим. Команда, кажется, понемногу оживает и матч против соперника по нижней части турнирной таблицы — отличный шанс наконец-то порадовать своих болельщиков победой.
С другой стороны, соперником выступает мало пропускающий "Колос", хотя они не очень-то много и забивают. Игра обещает быть непростой.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
3 ноября. 13:00. Полтава. "Ворскла им. Бутковского"
Главный судья: Олег Когут (Тернопольская область)
Трансляция: УПЛ ТВ
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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