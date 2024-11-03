Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Квасница: У Кривбасса больше сильных сторон, чем слабых
О предстоящей игре с Кривбассом
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Илья Квасница рассказал о том, чего ожидать от игры в Кривом Роге.
"Довольны, что прервали свою без выигрышную серию, и конечно после каждой победы поднимается настроение.
У "Кривбасса" больше сильных сторон, чем слабых. У криворожцев качественная атака и надежная защита – они очень сбалансированы. Нам будет нелегко в этом гостевом матче. Мы будем настраиваться на эту игру, как и на каждую другую, — с желанием победить.
Не думаю, что нам будет труднее играть в Кривом Роге, чем в других городах из-за того, что город недалеко от фронта, потому что война продолжается по всей стране. Единственный минус — большее количество тревог, ведь в Кривом Роге действительно чаще раздаются воздушные тревоги, если сравнивать со Львовом", – сказал Квасница.
Напомним, матч "Кривбасс" - "Рух" состоится завтра, 4 ноября, в 15:30.
Популярное сейчас
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Забарный остановил Холанда. Борнмут — Ман Сити 2:1. Видео голов и обзор матча
- "Исказила ход поединка". Судейский эксперт раскритиковал решение Анастасии Романюк в матче Карпаты - Левый берег
- Шахтер в тройке. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium