Илья Квасница: У Кривбасса больше сильных сторон, чем слабых

Нападающий "Руха" Илья Квасница рассказал о том, чего ожидать от игры в Кривом Роге.

"Довольны, что прервали свою без выигрышную серию, и конечно после каждой победы поднимается настроение.

У "Кривбасса" больше сильных сторон, чем слабых. У криворожцев качественная атака и надежная защита – они очень сбалансированы. Нам будет нелегко в этом гостевом матче. Мы будем настраиваться на эту игру, как и на каждую другую, — с желанием победить.

Не думаю, что нам будет труднее играть в Кривом Роге, чем в других городах из-за того, что город недалеко от фронта, потому что война продолжается по всей стране. Единственный минус — большее количество тревог, ведь в Кривом Роге действительно чаще раздаются воздушные тревоги, если сравнивать со Львовом", – сказал Квасница.