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Илья Квасница: У Кривбасса больше сильных сторон, чем слабых

Премьер-лига

О предстоящей игре с Кривбассом

Илья Квасница: У Кривбасса больше сильных сторон, чем слабых

Фото: Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Илья Квасница рассказал о том, чего ожидать от игры в Кривом Роге.

"Довольны, что прервали свою без выигрышную серию, и конечно после каждой победы поднимается настроение.

У "Кривбасса" больше сильных сторон, чем слабых. У криворожцев качественная атака и надежная защита – они очень сбалансированы. Нам будет нелегко в этом гостевом матче. Мы будем настраиваться на эту игру, как и на каждую другую, — с желанием победить.

Не думаю, что нам будет труднее играть в Кривом Роге, чем в других городах из-за того, что город недалеко от фронта, потому что война продолжается по всей стране. Единственный минус — большее количество тревог, ведь в Кривом Роге действительно чаще раздаются воздушные тревоги, если сравнивать со Львовом", – сказал Квасница.

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Напомним, матч "Кривбасс" - "Рух" состоится завтра, 4 ноября, в 15:30.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Илья Квасница
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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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