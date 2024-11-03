Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня в рамках 12 тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве сыграет против "Ингульца". Команды сейчас – в параллельных мирах турнирной таблицы. Столичный клуб идет на первом месте, а петровцы – на последнем. Разрыв между ними составляет 21 очко.

В прошлом сезоне в мартовском матче произошла сенсация, ведь "Ингулец" победил "Динамо" в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского со счетом 2:0. "Бело-синие" будут жаждать реванша за это поражение.

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Впереди у "Динамо" важный матч в Лиге Европы против "Ференцвароша" – наконец-то не с командой из топ-5 чемпионатов. Так что вполне можно надеяться на очки. Однако выпустит ли для этого Шовковский сегодня резервный состав?

Чемпионат Украины, 12 тур

3 ноября, 18:00. Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)

Главный арбитр: Александр Деревинский

Прямая трансляция: УПЛ ТВ, 2+2, "Динамо" ТВ, "Football Hub"

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