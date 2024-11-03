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Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Вариантов для просмотра – множество
fcdynamo.com
Сегодня в рамках 12 тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве сыграет против "Ингульца". Команды сейчас – в параллельных мирах турнирной таблицы. Столичный клуб идет на первом месте, а петровцы – на последнем. Разрыв между ними составляет 21 очко.
В прошлом сезоне в мартовском матче произошла сенсация, ведь "Ингулец" победил "Динамо" в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского со счетом 2:0. "Бело-синие" будут жаждать реванша за это поражение.
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Впереди у "Динамо" важный матч в Лиге Европы против "Ференцвароша" – наконец-то не с командой из топ-5 чемпионатов. Так что вполне можно надеяться на очки. Однако выпустит ли для этого Шовковский сегодня резервный состав?
Чемпионат Украины, 12 тур
3 ноября, 18:00. Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)
Главный арбитр: Александр Деревинский
Прямая трансляция: УПЛ ТВ, 2+2, "Динамо" ТВ, "Football Hub"
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча на УПЛ ТВ доступна по ссылке >>>
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