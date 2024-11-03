Мельниченко - об игре с Александрией: Неплохо играют на стандартах

Полузащитник львовских "Карпат", выступающий на правах аренды за житомирское "Полесье" Максим Мельниченко, прокомментировал игру против "Александрии".

У "Полесья" начался сложнейший график - насколько победа в кубке добавила положительного импульса и уверенности в собственных силах?

Конечно эта победа добавила уверенности. В двух предыдущих матчах был не тот результат, к которому мы стремились. Поэтому это нам дало дополнительной уверенности, будем дальше играть и побеждать сложных соперников.

Чем опасна "Александрия"?

Очень неплохо организована, неплохо играют на стандартах. Мы готовимся к ним, будет тяжелая игра.

Что в этом матче будет определяющим?

Интересный вопрос что угодно может быть определяющим. Если мы покажем все свои лучшие качества, то несмотря на соперника, считаю, что получим желаемый результат.

Хотелось бы вам продолжить серию без поражений?

Конечно хотелось бы, но лучше с победами чем с ничьими.