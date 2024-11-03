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Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Прирвет ли команда Ротаня беспроигрышную серию Полесья?

Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Сегодня, в рамках 12 тура УПЛ, "Александрия" примет "Полесье". В прошлом туре чемпионата "Александрия" обыграла "Ингулец" со счетом 2:1, и она продолжает вместе с "Динамо" возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Тем временем "Полесье" в 11-м туре чемпионата не смогло обыграть "Колос", и матч завершился ничейным результатом 1:1.

"Полесье" отстает от "Александрии" на 4 очка - у житомирской команды 22 балла и 3-е место в турнирной таблице.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

3 ноября. 15:30. Александрия, КСК "Ника".

Главный судья: Александр Шандор

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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