Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, в рамках 12 тура УПЛ, "Александрия" примет "Полесье". В прошлом туре чемпионата "Александрия" обыграла "Ингулец" со счетом 2:1, и она продолжает вместе с "Динамо" возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Тем временем "Полесье" в 11-м туре чемпионата не смогло обыграть "Колос", и матч завершился ничейным результатом 1:1.

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"Полесье" отстает от "Александрии" на 4 очка - у житомирской команды 22 балла и 3-е место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

3 ноября. 15:30. Александрия, КСК "Ника".

Главный судья: Александр Шандор

Трансляция: УПЛ ТВ

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