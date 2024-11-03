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Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Прирвет ли команда Ротаня беспроигрышную серию Полесья?
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Сегодня, в рамках 12 тура УПЛ, "Александрия" примет "Полесье". В прошлом туре чемпионата "Александрия" обыграла "Ингулец" со счетом 2:1, и она продолжает вместе с "Динамо" возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Тем временем "Полесье" в 11-м туре чемпионата не смогло обыграть "Колос", и матч завершился ничейным результатом 1:1.
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"Полесье" отстает от "Александрии" на 4 очка - у житомирской команды 22 балла и 3-е место в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
3 ноября. 15:30. Александрия, КСК "Ника".
Главный судья: Александр Шандор
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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