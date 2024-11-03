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Карабин: Кривбасс по своему игровому стилю очень похож на Рух
О подготовке к игре с Кривбассом
ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Кривбасса":
"Кривбасс" по своему игровому стилю очень похож на "Рух". Криворожцы также играют один в один и стараются высоко прессинговать. Думаю, нас ждет хорошая игра. Сейчас мы в привычном режиме готовимся к поединку с "Кривбассом" и настроены на то, чтобы получить положительный результат.
Команда довольна, что одержала победу в предыдущем матче с "Карпатами". Кубковые поединки отличаются от чемпионата тем, что в случае поражения ты вылетаешь из турнира, поэтому мы рады, что шагаем дальше. Особенно радует, что, одержав эту победу, мы прервали свою без выигрышную серию.
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