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Мустафаев выделил игрока Александрии. Кто это?

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Бразильский полузащитник

Мустафаев выделил игрока Александрии. Кто это?

ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал кубковый поединок с "Кривбассом" и предстоящую игру против "Александрии".

Как команда ощущает себя после кубкового поединка и насколько матч с "Кривбассом" забрал много сил?

Считаю, что много сил унес. Ребята отдались на все 100%, и это дало результат. Сейчас не так много времени, чтобы восстановиться от "Кривбасса" до игры с "Александрией". Поэтому сейчас у нас не тяжелые тренировки.

Успевает ли команда восстановиться в поединке с "Александрией"?

Тренерский штаб все для этого делает, еще раз повторюсь, не дает тяжелых тренировок. Считаю, что успеем восстановиться к матчу.

Самый опасный игрок "Александрии"?

Очень хороший Безера, правый хавбек, тоже Филиппов. Там все хорошие игроки, но больше всего, мне нравится Безера, неплохой игрок.

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Источник:
polissyafc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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