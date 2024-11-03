Мустафаев выделил игрока Александрии. Кто это?

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал кубковый поединок с "Кривбассом" и предстоящую игру против "Александрии".

Как команда ощущает себя после кубкового поединка и насколько матч с "Кривбассом" забрал много сил?

Считаю, что много сил унес. Ребята отдались на все 100%, и это дало результат. Сейчас не так много времени, чтобы восстановиться от "Кривбасса" до игры с "Александрией". Поэтому сейчас у нас не тяжелые тренировки.

Успевает ли команда восстановиться в поединке с "Александрией"?

Тренерский штаб все для этого делает, еще раз повторюсь, не дает тяжелых тренировок. Считаю, что успеем восстановиться к матчу.

Самый опасный игрок "Александрии"?

Очень хороший Безера, правый хавбек, тоже Филиппов. Там все хорошие игроки, но больше всего, мне нравится Безера, неплохой игрок.