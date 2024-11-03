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Соседи по несчастью. Ворскла – Колос. Стартовые составы на матч

Премьер-лига

Максимов против Поздеева

Соседи по несчастью. Ворскла – Колос. Стартовые составы на матч

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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В рамках 12 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк.
  • Запасные: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковский, Изотов, Шкриель, Черноморец.
  • "Колос": Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар.
  • Запасные: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.

Перед этим поединком "Ворскла" находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд 10 и девять очков соответственно.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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