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Соседи по несчастью. Ворскла – Колос. Стартовые составы на матч
Максимов против Поздеева
Фото: ФК Ворскла
В рамках 12 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк.
- Запасные: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковский, Изотов, Шкриель, Черноморец.
- "Колос": Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар.
- Запасные: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.
Перед этим поединком "Ворскла" находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд 10 и девять очков соответственно.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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