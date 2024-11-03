Соседи по несчастью. Ворскла – Колос. Стартовые составы на матч

В рамках 12 тура чемпионата Украины "Ворскла" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк.

Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк. Запасные: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковский, Изотов, Шкриель, Черноморец.

"Колос": Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар.

Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар. Запасные: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефиренко, Ильин, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.

Перед этим поединком "Ворскла" находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд 10 и девять очков соответственно.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.