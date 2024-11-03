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Паламарчук - о Трубине и Лунине: Отличаются хладнокровием

Премьер-лига
Обновлено

О выступлениях Анатолия Трубина и Андрея Лунина

Паламарчук - о Трубине и Лунине: Отличаются хладнокровием

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился своими мыслями об Анатолии Трубине и Андрее Лунине.

"Кто лучше себя проявляет в сборной? Трубин именно в сборной увереннее играет, спокойнее. Отличается хладнокровием, у него все получается. Как по мне, это два равноценных вратаря.

Лунин в "Реале" хорошо играет и ногами, и на выходах, и на линии. А в сборной немного то там, то там не хватило. А вообще - это два очень хороших вратаря, и они могут стать еще лучше."

Добавим, что Анатолий Трубин в этом сезоне сыграл за "Бенфику" 12 матчей: 10 пропущенных голов и шесть матчей "на ноль", тем временем его коллега по сборной Украины Андрей Лунин сыграл в трех поединках, в которых пропустил пять голов и имеет одну "сухую" игру.

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Ингулец (Петрово) Андрей Лунин Алексей Паламарчук Анатолий Трубин
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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