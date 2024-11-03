Паламарчук - о Трубине и Лунине: Отличаются хладнокровием

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился своими мыслями об Анатолии Трубине и Андрее Лунине.

"Кто лучше себя проявляет в сборной? Трубин именно в сборной увереннее играет, спокойнее. Отличается хладнокровием, у него все получается. Как по мне, это два равноценных вратаря.

Лунин в "Реале" хорошо играет и ногами, и на выходах, и на линии. А в сборной немного то там, то там не хватило. А вообще - это два очень хороших вратаря, и они могут стать еще лучше."