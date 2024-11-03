УПЛ. Ворскла - Колос 0:1. Нападение не может - Хрипчук поможет

VBET Лига. 12-й тур

3 ноября. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"

Арбитр: Олег Когут (Тернопольская область)

"Ворскла" – "Колос" 0:1

Голы: Салабай 69

"Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук (Изотов 89), Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко (Нестеренко 46) – Иеде, Ковталюк (Ндукве 46)

"Колос: Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков (Гусол 74), Диего (Салабай 58), Велетень (Алефиренко 75) – Боливар (Безбородько 88)



Предупреждения: Корниенко 13, Крупский 31 - Диего 37, Поправка 47, Красничи 65

При появлении стартовых составов можно было сразу отметить возвращение в обойму правого защитника хозяев Ильи Крупского.

Поединок "Ворскла" начала довольно агрессивно, но первый момент создал "Колос": Велетень прорвался по флангу, вывел на ударную позицию Диего, но бразилец пробил слишком слабо. Через мгновение "зелёно-белые" ответили неприятным ударом Иеде после подачи Корниенко со стандарта.

Открыть счёт вскоре мог ещё один легионеров "Колоса". Благодаря рикошету мяч попал в штрафную к Боливару, но Исенко вовремя вышел из своих владений, и в итоге заблокировал удар форварда.

Вторая половина первого тайма ознаменовалась большим количеством борьбы в центре поля. Какая-либо острота в атаке и комбинационная игра у команд полностью исчезла. Вполне вероятно, что на это также влияло всё ещё не лучшее состояние газона на полтавском стадионе.





После перерыва рисунок игры никак не изменился. Чуть больше владела мячом "Ворскла", но вскрыть оборону "хлеборобов" им не удавалось.

Оживил матч возникший из ниоткуда гол. Хрипчук запутался с мячом в ногах на правом фланге штрафной, его спокойно обокрал Боливар, и выкатил на пустые Салабаю - 0:1.

Естественно, такой расклад событий заставил подопечных Максимова оживиться, но в попытках отыграться они чуть не умудрились пропустить второй гол. Опять чуть не сработала связка Салабай-Боливар. Украинец отдал разрезную передачу на венесуэльца, тот не стал сближаться с вышедшим из ворот Исенко, и решил пробить издали - голкипер отбил мяч грудью.

Далее только вышедший на замену Безбородько разогнал ещё одну контратаку, отдал на Гусола, но тот не смог пробить Исенко с острого угла.

Свой шанс в компенсированное время "Ворскла" всё же получила. Ндукве прострелил с правого фланга на свободного Иеде, но нигериец из убойной позиции пробил по воробьям.

На последних минутах ковалёвцы могли поставить эффеткную точку в поединке, но довести до ума выход 4 в 4 Салабай не сумел.

Таким образом, "Ворскла" опускается в зону стыковых матчей с 10 баллами, в то время как "Колос" поднимается на 11-е место, имея в активе 12 очков.