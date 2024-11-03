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УПЛ. Ворскла - Колос 0:1. Нападение не может - Хрипчук поможет

Премьер-лига
Обновлено

Падение "зелёно-белых" продолжается

УПЛ. Ворскла - Колос 0:1. Нападение не может - Хрипчук поможет

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

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3 ноября. Полтава. "Ворскла им. Бутовского"

Арбитр: Олег Когут (Тернопольская область)

"Ворскла" – "Колос" 0:1

Голы: Салабай 69

"Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук (Изотов 89), Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко (Нестеренко 46) – Иеде, Ковталюк (Ндукве 46)

"Колос: Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ориховский, Демченко – Третьяков (Гусол 74), Диего (Салабай 58), Велетень (Алефиренко 75) – Боливар (Безбородько 88)

Предупреждения: Корниенко 13, Крупский 31 - Диего 37, Поправка 47, Красничи 65

При появлении стартовых составов можно было сразу отметить возвращение в обойму правого защитника хозяев Ильи Крупского.

Поединок "Ворскла" начала довольно агрессивно, но первый момент создал "Колос": Велетень прорвался по флангу, вывел на ударную позицию Диего, но бразилец пробил слишком слабо. Через мгновение "зелёно-белые" ответили неприятным ударом Иеде после подачи Корниенко со стандарта.

Открыть счёт вскоре мог ещё один легионеров "Колоса". Благодаря рикошету мяч попал в штрафную к Боливару, но Исенко вовремя вышел из своих владений, и в итоге заблокировал удар форварда.

Вторая половина первого тайма ознаменовалась большим количеством борьбы в центре поля. Какая-либо острота в атаке и комбинационная игра у команд полностью исчезла. Вполне вероятно, что на это также влияло всё ещё не лучшее состояние газона на полтавском стадионе.

УПЛ. Ворскла - Колос 0:1. Нападение не может - Хрипчук поможет - изображение 1

После перерыва рисунок игры никак не изменился. Чуть больше владела мячом "Ворскла", но вскрыть оборону "хлеборобов" им не удавалось.

Оживил матч возникший из ниоткуда гол. Хрипчук запутался с мячом в ногах на правом фланге штрафной, его спокойно обокрал Боливар, и выкатил на пустые Салабаю - 0:1.

Естественно, такой расклад событий заставил подопечных Максимова оживиться, но в попытках отыграться они чуть не умудрились пропустить второй гол. Опять чуть не сработала связка Салабай-Боливар. Украинец отдал разрезную передачу на венесуэльца, тот не стал сближаться с вышедшим из ворот Исенко, и решил пробить издали - голкипер отбил мяч грудью.

Далее только вышедший на замену Безбородько разогнал ещё одну контратаку, отдал на Гусола, но тот не смог пробить Исенко с острого угла.

Свой шанс в компенсированное время "Ворскла" всё же получила. Ндукве прострелил с правого фланга на свободного Иеде, но нигериец из убойной позиции пробил по воробьям.

На последних минутах ковалёвцы могли поставить эффеткную точку в поединке, но довести до ума выход 4 в 4 Салабай не сумел.

Таким образом, "Ворскла" опускается в зону стыковых матчей с 10 баллами, в то время как "Колос" поднимается на 11-е место, имея в активе 12 очков.

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Комментарии
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MAGA KING
03.11.2024 в 16:03
Как же я рад за полтавских беляшей
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Комментарии 1
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MAGA KING
03.11.2024 в 16:03
Как же я рад за полтавских беляшей
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