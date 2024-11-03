Ворскла и Колос начали матч с 15-минутной задержкой. Причина - уже традиционная

"Ворскла" и "Колос" должны были начать календарный матч УПЛ в 13:00. Однако старт встречи отложен из-за воздушной тревоги в Полтаве.

Команды уже практически завершили разминку, как в Полтаве раздалась сирена. Она началась в 12:51.

Коллективы ожидали завершения воздушной тревоги в укрытиях. В 13:05 тревога завершилась, а через 10 минут "Ворскла" и "Колос" начали встречу.

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