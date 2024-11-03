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Шахтер назвал претендентов на звание лучшего игрока октября

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Шахтер назвал претендентов на звание лучшего игрока октября

ФК Шахтар

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Донецкий "Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока октября.

Среди претендентов:

  • Голкипер Дмитрий Ризнык (6 матчей, 6 пропущенных мячей, 2 игры "на ноль");
  • Вингер Эгиналдо (5 матчей без результативных действий);
  • Полузащитник Георгий Судаков (6 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);
  • Полузащитник Артем Бондаренко (6 матчей, 2 результативные передачи).

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Источник:
fcshakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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