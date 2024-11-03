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Шахтер назвал претендентов на звание лучшего игрока октября
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ФК Шахтар
Донецкий "Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока октября.
Среди претендентов:
- Голкипер Дмитрий Ризнык (6 матчей, 6 пропущенных мячей, 2 игры "на ноль");
- Вингер Эгиналдо (5 матчей без результативных действий);
- Полузащитник Георгий Судаков (6 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);
- Полузащитник Артем Бондаренко (6 матчей, 2 результативные передачи).
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Источник:fcshakhtar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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