Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дедух – о поражении 3:0: Не думаю, что по игре Карпаты нас переиграли
Проанализировал игру
Фото: ФК Лівий Берег
Вчера "Левый берег" проиграл "Карпатам" со счетом 3:0.
Полузащитник киевской команды Руслан Дедух прокомментировал поражение в рамках 12-го тура:
"По моему мнению, в целом игра была равной. Возможно, во второй половине встречи не хватило концентрации. Хотя не думаю, что на самом деле так было. Необходимо тщательно разобрать эту игру и сделать правильные выводы. Пропустили на 71-й минуте, а потом еще и пенальти поставили в наши ворота. Именно эти четыре минуты и стали решающими. Всеми силами побежали забивать и пропустили еще в компенсированное время.
Не думаю, что по игре "Карпаты" нас переиграли. Нам необходимо более агрессивно играть в атаке. Будем работать над игрой в заключительной трети поля и убежден, что победы придут.
Всего один удар в створ ворот - это слишком мало, и в этом виновата вся команда. Тренеры нам укажут на ошибки и все будет хорошо. Надо каждому футболисту пересмотреть свою игру. С микроклиматом в коллективе проблем нет. К сожалению, результатами не довольны, но мы с этим справимся.
В следующем туре будем играть против "Ингульца". Нас ожидает непростой матч. По моему мнению, "Ингулец" является аутсайдером только в турнирной таблице, эта команда показывает очень хорошую игру. Возможно, им тоже где-то не везет. Нам надо что-то менять в себе, чтобы наконец смогли прервать эту серию неудач".
Популярное сейчас
- Полузащитник ФСК Мариуполь: Президент просто бросил команду
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- КДК раздал наказания по итогам матча Динамо - Шахтер
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО