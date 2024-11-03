Дедух – о поражении 3:0: Не думаю, что по игре Карпаты нас переиграли

Вчера "Левый берег" проиграл "Карпатам" со счетом 3:0.

Полузащитник киевской команды Руслан Дедух прокомментировал поражение в рамках 12-го тура:

"По моему мнению, в целом игра была равной. Возможно, во второй половине встречи не хватило концентрации. Хотя не думаю, что на самом деле так было. Необходимо тщательно разобрать эту игру и сделать правильные выводы. Пропустили на 71-й минуте, а потом еще и пенальти поставили в наши ворота. Именно эти четыре минуты и стали решающими. Всеми силами побежали забивать и пропустили еще в компенсированное время.

Не думаю, что по игре "Карпаты" нас переиграли. Нам необходимо более агрессивно играть в атаке. Будем работать над игрой в заключительной трети поля и убежден, что победы придут.

Всего один удар в створ ворот - это слишком мало, и в этом виновата вся команда. Тренеры нам укажут на ошибки и все будет хорошо. Надо каждому футболисту пересмотреть свою игру. С микроклиматом в коллективе проблем нет. К сожалению, результатами не довольны, но мы с этим справимся.

В следующем туре будем играть против "Ингульца". Нас ожидает непростой матч. По моему мнению, "Ингулец" является аутсайдером только в турнирной таблице, эта команда показывает очень хорошую игру. Возможно, им тоже где-то не везет. Нам надо что-то менять в себе, чтобы наконец смогли прервать эту серию неудач".