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ТОП-матч воскресенья в УПЛ. Александрия и Полесье назвали стартовые составы

Премьер-лига
Обновлено

Начало матча - в 15:30

ТОП-матч воскресенья в УПЛ. Александрия и Полесье назвали стартовые составы

ФК Полісся

Новина українською

Тренеры "Александрии" и "Полесья" Руслан Ротань и Ашур Имад Халед определились со стартовыми составами на матч.

"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Козак, Мишнев - Безерра, Филиппов, Джевани

Запасные: Долгий, Ковалец, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Беляев, Скорко, Копына, Смирный, Шостак.

"Полесье": Кудрик - Смоляков, Сарапий, Виале, Михайличенко - Бабенко - Леднев, Крушинский - Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

Запасные: Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Мустафаев, Таллес, Йока, Шастал, Бристрич, Луифер, Венделл, Сунцов, Волынец.

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Перед началом матча "Александрия" занимает второе место, набрав 26 очков в десяти играх, "Полесье" - на четвёртом месте с 22 очками и десятью сыгранными матчами.

Начало матча запланировано на 15:30. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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