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Рух определил лучшего игрока октября
Им стал Алексей Сыч
ФК Рух
Львовский "Рух" определил лучшего игрока октября благодаря голосованию в Телеграмме.
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Им стал защитник Алексей Сыч, за которого проголосовали 40%. За октябрь 23-летний футболист принял участие в 4 матчах и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что лучшим игроком в сентябре стал голкипер Дмитрий Ледвий.
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