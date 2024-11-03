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Рух определил лучшего игрока октября

Премьер-лига

Им стал Алексей Сыч

Рух определил лучшего игрока октября

ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" определил лучшего игрока октября благодаря голосованию в Телеграмме.

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Им стал защитник Алексей Сыч, за которого проголосовали 40%. За октябрь 23-летний футболист принял участие в 4 матчах и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что лучшим игроком в сентябре стал голкипер Дмитрий Ледвий.

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Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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