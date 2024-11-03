Идеально-убийственный Ротань прерывает серию Полесья. УПЛ. 12 тур. Александрия – Полесье 1:0

Однозначно центральный матч 12-го тура, тура, в котором "Александрия" принимала "Полесье".

Обе команда на неделе сыграли свои матчи Кубка, причем обе победили, хотя победа вторым составом "Александрии" над ЮКСА далась куда легче, чем победа "Полесья" над "Кривбассом".

Ротань на сегодняшний матч выставил вполне прогнозируемый состав (разве что Козак заменил Ковальца), а вот Ашур несколько удивил, в первую очередь тем, что место в воротах занял Кудрик. Также из-за травмы Чоботенко некоторые перестановки произошли в обороне "волков", зато вернулся после долгой травмы капитан Бабенко. Также на острие Ашур отдал предпочтение Пайшао, а не Луиферу.

Первый тайм команды выдали очень аккуратный и фактически равный. Команды попеременно владели мячом, "Полесье" временами пыталась высоко прессинговать, с чем "Александрия" неплохо справлялась.

Моментов в первом тайме было немного, 3-3,5 причем два из них – после угловых, что логично.

Главный момент первого тайма "Александрия" создала на 13-й минуте, когда Шабанов после углового пытался затолкать мяч в ворота, Кудрик накрыл мяч на линии, Шандор послушал ВАР и судейская коллегия решила, ч то круглый линию таки не пересек.

В целом же, по такой аккуратной игре не удивительно, что первый тайм завершился нулевой ничьей.

Второй тайм мало чем отличался от первого – все та же аккуратная игра обеих команд. Разве что фолов и борьбы стало больше, а вот моментов – меньше.

Из опасного вспомнить – разве что Венделл, который только вышел на замену, вывалился на хорошую позицию, но Ермаков его удар потянул, да Джеванни пробил так, что Кудрик после рикошета был вынужден тянуть мяч из девятки.

Так и шла игра к логичной нулевой ничьей, но "Александрия" все-таки свой гол в концовке нашла. Безерра на 83-й минуте сделал большую часть дела, когда организовал контру, сам протянул мяч наверное метров 50, устоял на ногах, когда на нем хотели фолить и в концовке отдал Смрному. Удар у Евгения также вышел идеальным, метров с 15-ти, впритирку со штангой - 1:0.

Это было идеальное убийство с фактически одного момента в итальянском стиле.

У гостей оставалось еще минут 15, "Полесье" пробовало организовать навал, в одном из эпизодов, мяч, в штрафной, казалось, попал в руку Калюжному, но судьи коллегиально сказали, что там ничего не было.

Как итог – 1:0. "Александрия" Ротаня снова ситуативно выходит на 1-е место в таблице, продлив свою рекордную беспроигрышную серию до 16 матчей, и прервав серию "Полесья", которая составляла 15 матчей без пораений.

12-й тур УПЛ, сезон 2024/25

03 ноября, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Александр Шандор

ФК "Александрия" – "Полесье" (Житомир) 1:0

Голы: Смирный (83)

Предупреждения: Ковалец, Мартынюк - Назаренко, Смоляков, Бабенко, Сарапий

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Калюжный, Мишнев (Смирный, 63), Козак (Ковалец, 63), Мартынюк, Джевани (Беляев, 63), Кампос, Безерра (Копына, 90+2), Филиппов (Кулаков, 77)

"Полесье": Кудрик, Виале, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Крушинский (Таллес, 82), Леднев (Мустафаєв, 67), Назаренко, Гуцуляк, Пайшао (Венделл, 54)