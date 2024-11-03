Маттео Аморозо: В последних пяти матчах я имел возможность играть, поэтому чувствую себя намного лучше и увереннее

Завтра "Кривбасс" сыграет против "Руха" в 15.30. Полузащитник криворожской команды Маттео Аморозо поделился ожиданиями от грядущего домашнего матча.

В последних пяти матчах ты регулярно получаешь игровую практику. В связи с этим, чувствуешь ли ты себя увереннее, когда выходишь на поле?

Действительно, в последних пяти матчах я имел возможность играть, поэтому чувствую себя намного лучше и увереннее на поле. Хочется получать еще больше игровой практики и помогать своей команде побеждать.

В прошлом кубковом матче с "Полесьем" ты мог стать героем игры, но попал в стойку. Как прокомментируешь этот момент?

К сожалению, я не смог тогда забить гол, однако очень стремился реализовать момент. Сейчас я буду более упорно тренироваться и работать, чтобы быть сильнее и забивать важные для "Кривбасса" голы.

Ты попал в топ-6 игроков команды по итогам октября. Говорит ли это о твоем прогрессе и что думаешь по этому поводу?

Я видел эту замечательную новость. И очень благодарен быть среди этих игроков. Считаю, каждый достоин быть в этом списке. Что касается меня, то я буду продолжать идти к своим целям и развиваться.

Впереди - игра с "Рухом". Что знаешь об этом сопернике?

Я не так много знаю о "Рухе". Конечно, слежу на какой позиции находится каждый следующий соперник "Кривбасса" в таблице. Мы активно тренируемся, чтобы победить в этот понедельник, но настраиваемся на сложную игру.