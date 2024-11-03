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Колос забил в ворота Ворсклы после ужасной ошибки полтавчане в обороне – ВИДЕО

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Привезли на ровном месте

Колос забил в ворота Ворсклы после ужасной ошибки полтавчане в обороне – ВИДЕО

UA-Футбол
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"Ворскла" и "Колос" встречаются в рамках 12 тура УПЛ. Счет был открыт на 70-й минуте матча.

Центральный защитник полтавчан Хрипчук завозился с мячом вблизи своей штрафной и Боливар его накрыл. Нападающий отобрал круглого, а затем отдал под удар Салабаю, который пробил в пустые ворота.

Для венесуэльца это второе результативное действие в текущем чемпионате (два ассиста), Антон же забил дебютный гол в этом розыгрыше УПЛ.

За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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