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Колос забил в ворота Ворсклы после ужасной ошибки полтавчане в обороне – ВИДЕО
Привезли на ровном месте
"Ворскла" и "Колос" встречаются в рамках 12 тура УПЛ. Счет был открыт на 70-й минуте матча.
Центральный защитник полтавчан Хрипчук завозился с мячом вблизи своей штрафной и Боливар его накрыл. Нападающий отобрал круглого, а затем отдал под удар Салабаю, который пробил в пустые ворота.
Для венесуэльца это второе результативное действие в текущем чемпионате (два ассиста), Антон же забил дебютный гол в этом розыгрыше УПЛ.
За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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