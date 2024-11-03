Марлон Гомес - о 2:1 с Черноморцем: Мы воплотили в жизнь то, что нас просил Мистер

Вчера "Шахтер" смог вырвать победу у "Черноморца" в рамках 12 тура УПЛ.

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес прокомментировал победу "горняков" со счетом 2:1:

"Черноморец" - команда, которая, безусловно, очень качественно работает с точки зрения опеки соперника. Поэтому моментами было действительно сложно протягивать мяч вперед. Но важно, что наша команда умеет сохранять терпение. Мы воплотили в жизнь то, что нас просил Мистер, и, слава Богу, это видение игры сработало.

Как только "Шахтер" открыл счет, по сути, сразу же пропустил. Почему так произошло, по твоему мнению?

Я считаю, что соперник имел несколько хороших возможностей в контратакующих стадиях. Наша команда на несколько минут потеряла бдительность и, к сожалению, не сумела сохранить ворота сухими. Однако, как я уже отмечал, мы сохраняли спокойствие и таки сумели перевернуть счет в свою пользу.

Также 20-летний бразилец рассказал о том, что он ждет от матча против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

Я считаю, что мы точно можем ожидать "Шахтер", заточенный на атаку, в том стиле, который всегда навязывает Мистер - и именно всегда с мячом, всегда через короткие выходы из обороны. Мы настроены на эту игру, у нас сейчас есть несколько дней подготовки, включая дорогу на матч. Надеюсь, Бог поможет нам показать себя с наилучшей стороны.