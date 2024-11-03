Полесье вышло на матч против Александрии без основного вратаря. Известны причины тренерского решения

В воскресенье, 3-го ноября, в 15:30 стартовал матч 12-го тура УПЛ между "Александрией" и "Полесьем". Команды объявили составы на матч.

В основе житомирцев нет вратаря, который вызывался в национальную сборную Украины - Евгения Волынца. Он начинает игру в запасе.

Как сообщили перед матчем на УПЛ ТВ, причина отсутствия Волынца в основе - небольшой ушиб, полученный им в кубковом поединке. Тренеры решили поберечь Волынца.

Напомним, игра проходит в Александрии. "Александрия" и "Полесье" конкурируют за место в зоне еврокубков. Текстовая трансляция матча - на UA-Футбол.