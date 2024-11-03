Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье вышло на матч против Александрии без основного вратаря. Известны причины тренерского решения
Неприятная потеря для зелено-желтых
Полісся
В воскресенье, 3-го ноября, в 15:30 стартовал матч 12-го тура УПЛ между "Александрией" и "Полесьем". Команды объявили составы на матч.
В основе житомирцев нет вратаря, который вызывался в национальную сборную Украины - Евгения Волынца. Он начинает игру в запасе.
Как сообщили перед матчем на УПЛ ТВ, причина отсутствия Волынца в основе - небольшой ушиб, полученный им в кубковом поединке. Тренеры решили поберечь Волынца.
Напомним, игра проходит в Александрии. "Александрия" и "Полесье" конкурируют за место в зоне еврокубков. Текстовая трансляция матча - на UA-Футбол.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico