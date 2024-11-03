Безвыигрышная серия Ворсклы достигла круглой отметки

В поединке 12 тура УПЛ "Ворскла" дома проиграла "Колосу". Матч завершился со счётом 0:1.

Эта встреча стала 10 подряд, в которой полтавчане не смогли одержать победу. В последний раз они одерживали верх еще 16 августа. Тогда дома благодаря голам Нестеренко и Кане удалось взять три очка в матче третьего тура УПЛ против “Оболони”.

За 10 поединков "Ворскла" четыре раза сыграла вничью и пять раз проиграла в УПЛ. Кроме этого, вылетела от "Динамо" в Кубке Украины.

Именно в чемпионате полтавчане не побеждают в девяти матчах. Клубный антирекорд – 10 поединков.

После поражения от "Полесья" 6 октября команду покинул Сергей Долганский. На его место вернулся Юрий Максимов, ранее работавший в "Ворскле". Под его руководством полтавчане сыграли вничью с "Вересом", уступили "Динамо" в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Украины и сегодня проиграли "Колосу".

В настоящее время "Ворскла" идет на 13 месте в турнирной таблице УПЛ – это зона переходных матчей. За 12 туров полтавчане заработали 10 очков.

Следующий поединок подопечные Максимова проведут 8 ноября против "Черноморца" в гостях.