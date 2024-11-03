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Александрия и Полесье рассказали о ситуации с травмированными игроками и стартовом составе
Есть неожиданности
Фото: ФК Кривбас
"Александрия" и "Полесье" рассказали о стартовом составе и ситуации с травмированными игроками.
По словам корреспондентки УПЛ ТБ Арины Евдокименко, Шевченко нет в заявке потому что он болеет
В "Александрии" восстановился Шостак. Погорелый продолжает восстанавливаться. Шулянский готовится к операции - у него травма колена.
В "Полесье" вернулся капитан Руслан Бабенко. Он пропустил 5 недель из-за повреждения. Как сказали корреспондентке в клубе "Все ждали его возвращения".
Тейлор, Бескоровайный и Чоботенко продолжают находиться в лазарете.
Характер травмы Чоботенко клуб не разглашает. Ожидается, что его не будет где-то 2-3 недели. Он должен восстанавливаться. После он пройдет дополнительное обследование, - сказала журналистка.
Мастафаев был готов к матчу с "Кривбассом", но на поле не появился. Сегодня он в абсолютной готовности.
Мельниченко покинул поле в кубковой игре с "Кривбассом", из-за ощущения дискомфорта в колене. На этот матч он готов - тренировался с командой, сможет выйти помочь.
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Неожиданностью для волков стал Кушниренко. Точная причина неизвестна, в пятницу тренировался с командой.
Матч "Александрия - Полесье" начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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