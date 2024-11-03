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Разрыв в счете мог быть больше. Ворскла – Колос 0:1. Видео гола и обзор матча
Единственный мяч помог забить "привоз" от защитника
Фото: ФК Ворскла
Вашему вниманию представляем видеообзор первого матча в воскресном расписании УПЛ. "Ворскла" довела свою безвыигрышную серию до 10 матчей – на этот раз ей не был по силам "Колос". Ковалевцы больше атаковали, больше создавали. В конце концов смогли забить благодаря ужасной ошибке защитника. Но все же полтавчане могли сравнять счет во встрече – чуть-чуть не повезло.
"Ворскла" – "Колос" 0:1
Гол: Салабай 69
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