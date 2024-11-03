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"Как такое вообще может быть?" Паламарчук поделился секретом отражения пенальти
Ветеран украинского футбола творит чудеса
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук отреагировал на собственный рекорд по отражению пенальти в УПЛ.
Напомним, Паламарчук отразил три пенальти в 3 последних матчах своей команды против "Александрии", ЛНЗ и "Карпат".
"Получилось, да и хорошо, тоже приятно. Когда последний отбивал, даже смеялся. Как такое вообще может быть?
Как партнеры по команде реагируют? Подкалывают. Говорят - "Да мы тебе десять из десяти на тренировке забьем". А я шучу в ответ - "В чужие ворота больше забивайте". Общаемся с юмором.
Не знаю, это интуиция, скорее всего. Сначала смотрю на мяч, потом на разбег бьющего. Если в последний момент он притормаживает, делает мини-остановку, то может изменить направление удара.
Те, кто делают остановку, перед ударом где-то и сами себя слишком раскачивают. Их может сбивать, если вратарь не реагирует до последнего. Но интуицию все равно считаю самым важным фактором", - сказал Алексей.
Сегодня, 3 ноября, "Ингулец" сыграет на выезде с "Динамо". Начало - в 18:00.
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