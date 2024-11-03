Демченко: Без войны и ухода легионеров Металлист боролся бы за самые высокие места в УПЛ

Полузащитник ФСК "Мариуполь" Егор Демченко поделился своими воспоминаниями о пребывании в харьковском "Металлисте".

- В вашей биографии значится три сезона выступлений за харьковский "Металлист" в 2020 - 2023 гг. Последний из них был в УПЛ, когда команда потеряла легионеров. Если бы не война, и остались бы Балули, Риаскос, Маилтон и другие звезды, что показала бы команда харьковчан в УПЛ?

- Думаю, что тот бы "Металлист" боролся за самые высокие места в элитном дивизионе, ведь Красников с Кучером создали невероятную команду, а самое главное - у нас был коллектив с большой буквы. Что украинцы, что легионеры - мы были как одно целое.

- Когда начался развал проекта того "Металлиста"?

- Наверное, с началом войны, начались тяжелые времена для "Металлиста", но хорошо, что команда не исчезла, и Красников смог построить коллектив из воспитанников, и несколько опытных игроков. Поэтому и молодые ребята растут и сейчас показывают хороший, взрослый футбол. Надеюсь что попадут в чемпионскую группу, - сказал Демченко.