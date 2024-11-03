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Известно, сколько зрителей могут посетить матч Динамо - Ингулец. Киевляне выступили с заявлением
Смогут разместить более тысячи болельщиков
twitter.com/staderennais
Сегодня состоится поединок между "Динамо" и "Ингульцом". Киевский клуб выступил с заявлением относительно количества зрителей, которые могут разместить на стадионе имени Валерия Лобановского.
"Уважаемые болельщики! Согласно разрешению на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, на трибуны нашего стадиона будет допущено 1800 зрителей.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. Оно имеет все необходимое - питьевую воду, санузлы и т.д.
Футбольный клуб "Динамо" с нетерпением ждет новой встречи с болельщиками на трибунах и матча, который пройдет в действительно домашней атмосфере!", - сказано в сообщении клуба. Отметим, что ближайшее укрытие от стадиона расположено на улице Михаила Грушевского 3 (подземный паркинг).
Напомним, что матч "Динамо" - "Ингулец" состоится 3 ноября в 18:00. Также текстовую трансляцию матча смотрите на UA-Футбол.
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