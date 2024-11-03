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Команды из разных полюсов. Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец
Последний поединок воскресенья
Фото: ФК Динамо Київ
В рамках 12-го тура столичный клуб будет принимать в Киеве аутсайдера УПЛ. Подопечные Шовковского делят первую строчку с "Александрией" (26 очков), а гости набрали всего 5 баллов.
Главные наставники команд определились со стартовыми составами на очную встречу.
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Коллективы пересекались в столице четыре раза. Фаворит оформил 2 победы, в августе 2021 года соперники расписали ничью (1:1), а весной 2023-го действующий чемпион Первой лиги завоевал сенсационную викторию (2:0).
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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