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Команды из разных полюсов. Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец

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Последний поединок воскресенья

Команды из разных полюсов. Стартовые составы на матч Динамо – Ингулец

Фото: ФК Динамо Київ

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В рамках 12-го тура столичный клуб будет принимать в Киеве аутсайдера УПЛ. Подопечные Шовковского делят первую строчку с "Александрией" (26 очков), а гости набрали всего 5 баллов.

Главные наставники команд определились со стартовыми составами на очную встречу.

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Коллективы пересекались в столице четыре раза. Фаворит оформил 2 победы, в августе 2021 года соперники расписали ничью (1:1), а весной 2023-го действующий чемпион Первой лиги завоевал сенсационную викторию (2:0).

Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Динамо, Інгулець
Опубликовал: Александр Симченко
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