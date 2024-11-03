Бабич – о большом количестве арендованных: Такую практику я уже проходил в Мариуполе, там хуже была ситуация

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о кадровых нюансах в работе.

[О подготовке к игре без арендованных игроков] “Не сложно, 100%. Такую практику я уже проходил в "Мариуполе", там хуже была ситуация, когда у нас было 11-12 футболистов. Но мы давали в "Мариуполе" сыграть молодым футболистам, и один такой футболист – Илья Путря – заиграл как раз после матча с "Шахтером". У нас есть более-менее состав, 16 полевых футболистов. Поэтому я считаю, что обойма есть”.

"Какой один арендованный игрок мог бы выйти в основе? Думаю, что это Петряк. Это креативный парень с опытом. Я считаю, для него это был бы такой мотивированный матч. У нас есть игроки в резерве, 5 замен, как раз те игроки, которые, может, где-то мало играли. Но мы рассчитываем на каждого. И мы можем посмотреть, как мы спрогрессировали, над чем нам еще работать в будущем”, – сказал Бабич.