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Александрия повторила клубный рекорд по количеству матчей без поражений в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Коллектив Ротаня в ударе

Александрия повторила клубный рекорд по количеству матчей без поражений в УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" обыграла "Полесье" в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Для подопечных Руслана Ротаня это уже 16-й поединок без поражения в рамках национального первенства, что является повторением клубного рекорда. Подобную серию "жёлто-чёрные" выдавали в 2018-м году - с 24 февраля по 18 августа.

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Последнее поражение "Александрии" датируется 21-го апреля 2024 года. Тогда коллектив из Кировоградской области уступил на домашнем пол ЛНЗ со счётом 1:2.

На данный момент "Александрия" занимает первое место в чемпионате Украины, имея в своём активе 29 очков после 11 туров.

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