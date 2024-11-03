Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия повторила клубный рекорд по количеству матчей без поражений в УПЛ
Коллектив Ротаня в ударе
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" обыграла "Полесье" в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.
Для подопечных Руслана Ротаня это уже 16-й поединок без поражения в рамках национального первенства, что является повторением клубного рекорда. Подобную серию "жёлто-чёрные" выдавали в 2018-м году - с 24 февраля по 18 августа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Последнее поражение "Александрии" датируется 21-го апреля 2024 года. Тогда коллектив из Кировоградской области уступил на домашнем пол ЛНЗ со счётом 1:2.
На данный момент "Александрия" занимает первое место в чемпионате Украины, имея в своём активе 29 очков после 11 туров.
Популярное сейчас
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Megogo бесплатно покажет еврокубковый матч с участием команды украинца
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium