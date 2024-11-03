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Александрия прервала рекордную беспроигрышную серию Полесья в УПЛ
Неудачный день для волков
Фото - Полісся
В 12-м туре "волки" уступили на выезде "горожанам" (0:1). После марта "стая" не отмечалась в чемпионате только в прошлом месяце, когда поделила очки с "Левым Берегом" (0:0).
Также в поединке против одного из лидеров УПЛ житомирский клуб прервал рекордную серию без поражений в национальном первенстве. Коллектив не проигрывал в Премьер-лиге 15 встреч подряд. Успешный отрезок начался еще в апреле после разгрома от "Динамо" (0:3).
Теперь только подопечные Шовковского и Ротаня до сих пор не уступали в текущих соревнованиях.
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