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Александрия прервала рекордную беспроигрышную серию Полесья в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Неудачный день для волков

Александрия прервала рекордную беспроигрышную серию Полесья в УПЛ

Фото - Полісся

Новина українською

В 12-м туре "волки" уступили на выезде "горожанам" (0:1). После марта "стая" не отмечалась в чемпионате только в прошлом месяце, когда поделила очки с "Левым Берегом" (0:0).

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Также в поединке против одного из лидеров УПЛ житомирский клуб прервал рекордную серию без поражений в национальном первенстве. Коллектив не проигрывал в Премьер-лиге 15 встреч подряд. Успешный отрезок начался еще в апреле после разгрома от "Динамо" (0:3).

Теперь только подопечные Шовковского и Ротаня до сих пор не уступали в текущих соревнованиях.

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ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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