Александрия прервала рекордную беспроигрышную серию Полесья в УПЛ

В 12-м туре "волки" уступили на выезде "горожанам" (0:1). После марта "стая" не отмечалась в чемпионате только в прошлом месяце, когда поделила очки с "Левым Берегом" (0:0).

Читайте также Александр Денисов: Клуб сейчас организует такое мощное медийное событие для украинских болельщиков

Также в поединке против одного из лидеров УПЛ житомирский клуб прервал рекордную серию без поражений в национальном первенстве. Коллектив не проигрывал в Премьер-лиге 15 встреч подряд. Успешный отрезок начался еще в апреле после разгрома от "Динамо" (0:3).

Теперь только подопечные Шовковского и Ротаня до сих пор не уступали в текущих соревнованиях.