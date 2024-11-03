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Динамо забивает Ингульцу уже на 4-й минуте. 4-й гол Ваната за последние 2 недели

Премьер-лига

Активное начало от киевлян

Динамо забивает Ингульцу уже на 4-й минуте. 4-й гол Ваната за последние 2 недели

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На старте встречи подопечные Шовковского вышли вперед. Точный удар в активе Владислава Ваната, а голевой пас записал на свой счет Владислав Дубинчак.

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Нападающий "Динамо" забил 4-й мяч в 9-й встрече в текущей УПЛ. За последние 2 недели оформил дубль в ворота "Оболони", а также отличился голом в кубковом поединке против "Ворсклы".

Дубинчак отдал второй ассист в 8-м матче чемпионата 2024/25. Он сделал результативный пас во втором туре подряд, ведь именно Владислав осуществил голевую передачу во встрече против "Шахтера".

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Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Владислав Дубинчак Владислав Ванат
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
03.11.2024 в 18:32
А чому в уа-футбол на онлайн-рахунках показує, що Інгулець виграє 1:0?))))
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
03.11.2024 в 18:32
А чому в уа-футбол на онлайн-рахунках показує, що Інгулець виграє 1:0?))))
Ответить
0
0

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