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Динамо забивает Ингульцу уже на 4-й минуте. 4-й гол Ваната за последние 2 недели
Активное начало от киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
На старте встречи подопечные Шовковского вышли вперед. Точный удар в активе Владислава Ваната, а голевой пас записал на свой счет Владислав Дубинчак.
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Нападающий "Динамо" забил 4-й мяч в 9-й встрече в текущей УПЛ. За последние 2 недели оформил дубль в ворота "Оболони", а также отличился голом в кубковом поединке против "Ворсклы".
Дубинчак отдал второй ассист в 8-м матче чемпионата 2024/25. Он сделал результативный пас во втором туре подряд, ведь именно Владислав осуществил голевую передачу во встрече против "Шахтера".
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