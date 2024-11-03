Динамо забивает Ингульцу уже на 4-й минуте. 4-й гол Ваната за последние 2 недели

На старте встречи подопечные Шовковского вышли вперед. Точный удар в активе Владислава Ваната, а голевой пас записал на свой счет Владислав Дубинчак.

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Нападающий "Динамо" забил 4-й мяч в 9-й встрече в текущей УПЛ. За последние 2 недели оформил дубль в ворота "Оболони", а также отличился голом в кубковом поединке против "Ворсклы".

Дубинчак отдал второй ассист в 8-м матче чемпионата 2024/25. Он сделал результативный пас во втором туре подряд, ведь именно Владислав осуществил голевую передачу во встрече против "Шахтера".