Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние середняков и соседей по турнирной таблице. Обе команды подходят к этому поединку на определенном моральном спаде. В рамках национального Кубка на неделе луганская "Заря" проиграла донецкому "Шахтеру", а черкасский ЛНЗ - вылетел от перволиговой "Виктории".

На данный момент у подопечных Младена Бартуловича и Каррило Карраско по 15 зачетных баллов в украинском первенстве.

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Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Заря" - ЛНЗ состоится в понедельник, 4-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).