  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Заря - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото із сайту УПЛ

Новина українською

Противостояние середняков и соседей по турнирной таблице. Обе команды подходят к этому поединку на определенном моральном спаде. В рамках национального Кубка на неделе луганская "Заря" проиграла донецкому "Шахтеру", а черкасский ЛНЗ - вылетел от перволиговой "Виктории".

Favbet
2.61
3.40
2.76
Узнать больше

На данный момент у подопечных Младена Бартуловича и Каррило Карраско по 15 зачетных баллов в украинском первенстве.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 12-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Зоря "Заря" - ЛНЗ ЛНЗ состоится в понедельник, 4-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…
yellow-arrow
И еще один гол в раздевалку. Динамо громит аутсайдера 4:1, у Ваната дубль
yellow-arrow
Подменил стюарда. Звездный хавбек Шахтера совершил неожиданный визит на Укрзалізницю
Заря (Луганск) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости