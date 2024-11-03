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Андрей Ярмоленко: Надо получить свои минуты на футбольном поле

Премьер-лига
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Лидер Динамо дал интервью УПЛ ТВ

Андрей Ярмоленко: Надо получить свои минуты на футбольном поле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении от травмы во флеш-интервью УПЛ ТВ.

Такая у нас профессия, что в футболе без травмы никуда. Самое главное, что восстановился и рад вернуться к команде, - ответил Ярмоленко.

Ярмоленко рассказал о своем состоянии и восстановлении.

Конечно, надо получить свои минуты на футбольном поле. Только через игры ты набираешь кондиции. Физически чувствую себя неплохо, но из-за тренировок трудно набрать оптимальную форму", -ответил игрок "Динамо".

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Андрей Ярмоленко рассказал, как команда успевает восстанавливаться.

Как мне кажется, парни готовы и уже привыкли к такому плотному графику. Мы хотели играть в еврокубках, мы это получили. Надо исправлять ситуацию с результатами в Лиге Европы. Касательно дороги, это немного заезженная тема, я не буду жаловаться. Но люди, которые находятся в футболе, понимают, насколько важно полноценное восстановление для игроков. Проводить его не в автобусе или в поезде, а на базе", - сказал Ярмоленко.

Нападающий киевского клуба Андрей Ярмоленко находился вне игры из-за воспаления ахиллова сухожилия. Также в начале октября вингер получил рецидив травмы.

В матче против "Ингульца" Андрей Ярмоленко на скамейке запасных.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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