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Второй пошел. Кабаев делает счет 2:0 в пользу Динамо
Уверенное преимущество еще до перерыва
Фото: ФК Динамо Київ
На 25-й минуте столичный гранд снова отличился. В этот раз точный удар в активе Владислава Кабаева, а результативную передачу отдал Александр Караваев.
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Кабаев впервые забил в текущем чемпионате и сейчас проводит свой 11-й поединок в первенстве 2024/25. В октябре Владислав делал голевую передачу во встрече против "Оболони".
Караваев набрал 4 балла по системе гол+пас в пяти турах УПЛ. Ранее Александр нанес три точных удара. Также у футболиста результативное действие в третьем матче Премьер-лиги кряду.
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