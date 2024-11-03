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Второй пошел. Кабаев делает счет 2:0 в пользу Динамо

Премьер-лига

Уверенное преимущество еще до перерыва

Второй пошел. Кабаев делает счет 2:0 в пользу Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

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На 25-й минуте столичный гранд снова отличился. В этот раз точный удар в активе Владислава Кабаева, а результативную передачу отдал Александр Караваев.

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Кабаев впервые забил в текущем чемпионате и сейчас проводит свой 11-й поединок в первенстве 2024/25. В октябре Владислав делал голевую передачу во встрече против "Оболони".

Караваев набрал 4 балла по системе гол+пас в пяти турах УПЛ. Ранее Александр нанес три точных удара. Также у футболиста результативное действие в третьем матче Премьер-лиги кряду.

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Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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