Подменил стюарда. Звездный хавбек Шахтера совершил неожиданный визит на Укрзалізницю

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился видео в социальных сетях, на котором он поздравил железнодорожников с их профессиональном праздником, а также выступил в роли стюарда "Укрзалізниці".

"Заскочил на рейс Интерсити Киев - Краматорск подменить местного стюарда и немного поднять настроение пассажирам перед дорогой в непростом направлении. Кто не мечтал поработать на железной дороге в детстве, да еще и со своими правилами?", - написал Георгий в Instagram.

В текущем сезоне Судаков записал на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.