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Подменил стюарда. Звездный хавбек Шахтера совершил неожиданный визит на Укрзалізницю
Освоил новое дело
Фото: Шахтар
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился видео в социальных сетях, на котором он поздравил железнодорожников с их профессиональном праздником, а также выступил в роли стюарда "Укрзалізниці".
"Заскочил на рейс Интерсити Киев - Краматорск подменить местного стюарда и немного поднять настроение пассажирам перед дорогой в непростом направлении.
Кто не мечтал поработать на железной дороге в детстве, да еще и со своими правилами?", - написал Георгий в Instagram.
В текущем сезоне Судаков записал на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.
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