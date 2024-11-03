  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Ингульца забил дебютный гол в УПЛ, но Динамо снова увеличило преимущество
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ингульца забил дебютный гол в УПЛ, но Динамо снова увеличило преимущество

Премьер-лига

Подопечные Кобина не собираются сдаваться, но противостоять сложно

Нападающий Ингульца забил дебютный гол в УПЛ, но Динамо снова увеличило преимущество

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сергей Кисленко сделал счет 1:2 ближе к завершению первого тайма. Благодаря этому точному удару команда из Кировоградской области может заиграть иначе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

26-летний нападающий гостей никогда не забивал в элитном дивизионе. В текущем первенстве форвард проводит 7-й матч. В УПЛ 2018/19 Сергей выходил на поле в составе "Львова", а в других сезонах играл в соревнованиях ПФЛ.

Впрочем, уже через считанные минуты киевляне снова оформили преимущество в два мяча благодаря Николаю Шапаренко.

Полузащитник "Динамо" пробил и после рикошета мяч оказался в сетке.

По теме
yellow-arrow
Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…
yellow-arrow
И еще один гол в раздевалку. Динамо громит аутсайдера 4:1, у Ваната дубль
yellow-arrow
Подменил стюарда. Звездный хавбек Шахтера совершил неожиданный визит на Укрзалізницю
Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Николай Шапаренко Сергей Кисленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Динамо, УПЛ.ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2024 в 18:55
Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчуПрем'єр-ліга - 03 листопада 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2Головний суддя: Derevinskiy, OleksiyРейтинг матчу:ІнгулецьІнгулецьПетрово 4 - 1ОНОВИТИПЕРЕРЫВДинамоДинамоКиев (с) клоуны
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2024 в 18:55
Інгулець - Динамо онлайн трансляція матчуПрем'єр-ліга - 03 листопада 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2Головний суддя: Derevinskiy, OleksiyРейтинг матчу:ІнгулецьІнгулецьПетрово 4 - 1ОНОВИТИПЕРЕРЫВДинамоДинамоКиев (с) клоуны
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости