Нападающий Ингульца забил дебютный гол в УПЛ, но Динамо снова увеличило преимущество

Сергей Кисленко сделал счет 1:2 ближе к завершению первого тайма. Благодаря этому точному удару команда из Кировоградской области может заиграть иначе.

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26-летний нападающий гостей никогда не забивал в элитном дивизионе. В текущем первенстве форвард проводит 7-й матч. В УПЛ 2018/19 Сергей выходил на поле в составе "Львова", а в других сезонах играл в соревнованиях ПФЛ.

Впрочем, уже через считанные минуты киевляне снова оформили преимущество в два мяча благодаря Николаю Шапаренко.

Полузащитник "Динамо" пробил и после рикошета мяч оказался в сетке.