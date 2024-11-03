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Нападающий Ингульца забил дебютный гол в УПЛ, но Динамо снова увеличило преимущество
Подопечные Кобина не собираются сдаваться, но противостоять сложно
Фото: ФК Динамо Київ
Сергей Кисленко сделал счет 1:2 ближе к завершению первого тайма. Благодаря этому точному удару команда из Кировоградской области может заиграть иначе.
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26-летний нападающий гостей никогда не забивал в элитном дивизионе. В текущем первенстве форвард проводит 7-й матч. В УПЛ 2018/19 Сергей выходил на поле в составе "Львова", а в других сезонах играл в соревнованиях ПФЛ.
Впрочем, уже через считанные минуты киевляне снова оформили преимущество в два мяча благодаря Николаю Шапаренко.
Полузащитник "Динамо" пробил и после рикошета мяч оказался в сетке.
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