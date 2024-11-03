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И еще один гол в раздевалку. Динамо громит аутсайдера 4:1, у Ваната дубль
Очень результативный первый тайм
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевляне увеличили преимущество до трех мячей. Вновь в составе хозяев отличился Владислав Ванат, а помог в этом Николай Шапаренко.
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Форвард "Динамо" оформил второй дубль в трех последних турах УПЛ. Теперь у него 5 точных ударов в 8 встречах национального первенства.
Шапаренко совершил седьмое результативное действие в восьмом поединке Премьер-лиги. Он уже мог записать в актив гол+пас, но третий мяч киевлян удалось забить благодаря рикошету после удара Николая.
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