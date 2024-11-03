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И еще один гол в раздевалку. Динамо громит аутсайдера 4:1, у Ваната дубль

Премьер-лига
Обновлено

Очень результативный первый тайм

И еще один гол в раздевалку. Динамо громит аутсайдера 4:1, у Ваната дубль

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевляне увеличили преимущество до трех мячей. Вновь в составе хозяев отличился Владислав Ванат, а помог в этом Николай Шапаренко.

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Форвард "Динамо" оформил второй дубль в трех последних турах УПЛ. Теперь у него 5 точных ударов в 8 встречах национального первенства.

Шапаренко совершил седьмое результативное действие в восьмом поединке Премьер-лиги. Он уже мог записать в актив гол+пас, но третий мяч киевлян удалось забить благодаря рикошету после удара Николая.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.11.2024 в 19:15
Оце динама поізгаляється!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.11.2024 в 19:15
Оце динама поізгаляється!
Ответить
0
0

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