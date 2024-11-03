УПЛ. Динамо - Ингулец 5:2. В разных вселенных

Мечта перфекциониста. "Битва" лидера и тотального аутсайдера. Для "Динамо" все началось слишком легко - абсолютно тривиальная вертикальная атака "бело-синих" закончилась взятием ворот Паламарчука, уже на третьей минуте встречи. Бущан выбросил от ворот, Дубинчак классно вырезал на Ваната, а последний без проблем на замахе обыграл стража ворот гостей.

Казалось, что пропущенный мяч только пошел на пользу команде Василия Кобина. После этого футболисты "Ингульца" даже сумели создать несколько неплохих полумоментов. В частности, партнеры частенько искали голову Кисленко, однако Бущан контролировал ситуацию.

"Динамо" же, на правах хозяина, не особо велось на эти "провокации" в контексте изменения ритма и продолжало гнуть свою линию. И на самом экваторе первого тайма преимущество в счете, после подачи Караваева, удвоил Кабаев. Слишком просто. Защитники "Ингульца" в этом эпизоде выступали просто фотографами, иначе не скажешь.

Справедливости ради, нужно похвалить и "Ингулец". Представитель поселка Петрово не стушевался и в конце концов сумел побеспокоить динамовцев. Свой первый гол в УПЛ провел уже вышеупомянутый Кисленко.

Тем не менее, общей картины поединка это никак не меняло. Подопечные СаШо продолжали нагнетать и зажимать гостей. Сначала верховую подачу в штрафную зону от Шапаренко в собственные ворота срезал Малыш. А под самый занавес первых 45 минут дубль провел Ванат. Эх, интрига была похоронена еще до перерыва.

Во второй же половине "бело-синие" ощутимо сбросили обороты, давая возможность соперникам пощупать мяч и поискать свое счастье. К тому же, было заметно, что Кобину удалось морально "накачать" своих футболистов. Это чувствовалось, и это дало свои плоды. После суматохи в штрафной площадке свой очередной автогол в этой кампании "оформил" Михавко. Возможно, все-таки стоит Тарасу сходить в церковь... Феноменальное невезение молодого центрбека киевлян.

Пропущенный мяч снова взбудоражил футболистов столичного коллектива. Опять появилась агрессия и нацеленность на ворота. Хозяева придумывали различные сценарии, однако надежно себя показывал, поймавший кураж, Паламарчук.

В то же время, "Ингулец" также уже не хотел садиться назад. Считывали подопечные Кобина, что дает "Динамо" пространство для маневров. Но-но. Забили снова динамовцы - голевую отдал Ванат, а точно пробил Шапаренко. Могли и еще больше забивать киевляне, однако счет уже остался неизменным. На протяжении всего поединка "бело-синие" частенько позволяли себе определенную халатность и откровенно баловались. С другой стороны, ну а что? Соперник позволяет.

Нужно резюмировать: слишком, слишком (!) много необязательных ошибок в простых ситуациях допускали гости. Динамовцы, словно праймовая сборная Бразилии, чувствовали, что независимо от обстоятельств смогут запросто забить еще и еще. Как ни крути, совершенно разные уровни и вселенные. Турнирная таблица не врет...

Концовка поединка также ознаменовалась возвращением в состав Андрея Ярмоленко. И это на самом деле очень хороший знак перед спаррингом с "Ференцварошем". Ветеран и многолетний лидер "Динамо" только одним присутствием может положительно повлиять на командную игру.

Банда Шовковского снова возвращает себе лидерство в УПЛ, имея в своем активе одинаковое количество очков с "Александрией" Ротаня. У "Ингульца" же все максимально туманно...



Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

12-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 3-е ноября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Ванат 3, 44, Кабаев 25, Малыш 39 (автогол), Шапаренко 73 - Кисленко 34, Михавко 57 (автогол)

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Михавко, Биловар, Тымчик - Кабаев (Волошин 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко 81), Караваев (Ярмоленко 72) - Ванат (Герреро 85), Буяльский (Рубчинский 72).

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Малыш, Герреро, Брагару, Михайленко.

Главный тренер Динамо: Александр Шовковский.

"Ингулец": Паламарчук - Мысык, Малыш, Виливальд, Пушкарев (Дубилей 71) - Петько (Лисняк 46) - Могильный (Чабан 83), Пятов, Волохатый, Белоцерковец (Козыренко 79) - Кисленко (Ситало 71).

Запасные: Жилкин, Дубилей, Лосенко, Резепов, Шершень, Сидоренко, Ситало, Козыренко, Лисняк, Сад, Чабан.

Главный тренер: Василий Кобин.

Предупреждения: Мысык 63.

Арбитр: Деревинский Алексей.