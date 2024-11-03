Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…
Результативная игра от защитника
Динамо Київ
Концовка первого тайма не заставила гостей опустить руки. Команда из Кировоградской области все же пытается создавать проблемы фаворита и уже второй раз эти старания меняют цифры на табло.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Тарас Михавко отличился третьим автоголом в последних четырех турах УПЛ. Также в активе защитника один гол в чужие ворота – 19-летний футболист забивал "Левому Берегу" (3:0).
Напомним, что игрок киевлян отправлял мяч в свои ворота в матчах против "Кривбасса" (2:1) и "Оболони" (5:1). Таким образом он отметился результативным действием в четырех из пяти последних поединков чемпионата.
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Комментарии 1