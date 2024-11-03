Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…

Концовка первого тайма не заставила гостей опустить руки. Команда из Кировоградской области все же пытается создавать проблемы фаворита и уже второй раз эти старания меняют цифры на табло.

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Тарас Михавко отличился третьим автоголом в последних четырех турах УПЛ. Также в активе защитника один гол в чужие ворота – 19-летний футболист забивал "Левому Берегу" (3:0).

Напомним, что игрок киевлян отправлял мяч в свои ворота в матчах против "Кривбасса" (2:1) и "Оболони" (5:1). Таким образом он отметился результативным действием в четырех из пяти последних поединков чемпионата.