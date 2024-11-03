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Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…

Премьер-лига

Результативная игра от защитника

Михавко забил четвертый гол в последних пяти матчах УПЛ. Но есть нюанс…

Динамо Київ

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Концовка первого тайма не заставила гостей опустить руки. Команда из Кировоградской области все же пытается создавать проблемы фаворита и уже второй раз эти старания меняют цифры на табло.

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Тарас Михавко отличился третьим автоголом в последних четырех турах УПЛ. Также в активе защитника один гол в чужие ворота – 19-летний футболист забивал "Левому Берегу" (3:0).

Напомним, что игрок киевлян отправлял мяч в свои ворота в матчах против "Кривбасса" (2:1) и "Оболони" (5:1). Таким образом он отметился результативным действием в четырех из пяти последних поединков чемпионата.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Justice (Львів)
03.11.2024 в 20:28
Вже всі знатоки минулорічні перевзулися, на рахунок Ротаня, чи ще ні? Я завжди дивувався людям які після 5 виграшів кричать що тренер кращий, а після 5 поразок що тренер нікчема...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
03.11.2024 в 20:28
Вже всі знатоки минулорічні перевзулися, на рахунок Ротаня, чи ще ні? Я завжди дивувався людям які після 5 виграшів кричать що тренер кращий, а після 5 поразок що тренер нікчема...
Ответить
1
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