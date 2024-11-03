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Шапаренко все же забивает. Динамо выигрывает 5:2

Премьер-лига

Гол+пас от Николая

Шапаренко все же забивает. Динамо выигрывает 5:2

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник киевлян мог отличиться еще в первом тайме, но мяч залетел после его удара в результате рикошета. В этот раз футболист все же забил без помощи игроков соперника.

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Теперь у Шапаренко 8 баллов по системе гол+пас в восьми турах УПЛ 2024/25 (3+5). Ассистировал ему Владислав Ванат, который в текущем сезоне делал результативные передачи только в квалификации Лиги чемпионов.

На 80-й минуте Александр Шовковский уже заменил Николая.

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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