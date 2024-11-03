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Легкий разгром, но вопросы к защите остаются. Динамо – Ингулец 5:2. Обзор матча и видео голов
Команды провели результативную встречу
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Ещё до перерыва зрители поединка увидели 5 голевых атак. Во втором тайме потребность в интенсивных атаках исчезла с обеих сторон. Киевлянам больше не нужно было, а гостям было и без того тяжело.
Подопечные Шовковского снова делят первую строчку с "Александрией" (29 очков). 10 ноября столичный гранд будет принимать "Полесье". Коллектив из Кировоградской области замыкает таблицу (5 баллов). В следующий раз аутсайдер попытается добиться положительного результата в игре против "Левого Берега".
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Смотрите обзор матча 12-го тура УПЛ
Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39 (аг), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (аг)
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