Легкий разгром, но вопросы к защите остаются. Динамо – Ингулец 5:2. Обзор матча и видео голов

Ещё до перерыва зрители поединка увидели 5 голевых атак. Во втором тайме потребность в интенсивных атаках исчезла с обеих сторон. Киевлянам больше не нужно было, а гостям было и без того тяжело.

Подопечные Шовковского снова делят первую строчку с "Александрией" (29 очков). 10 ноября столичный гранд будет принимать "Полесье". Коллектив из Кировоградской области замыкает таблицу (5 баллов). В следующий раз аутсайдер попытается добиться положительного результата в игре против "Левого Берега".

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Смотрите обзор матча 12-го тура УПЛ

Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Динамо – Ингулец 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39 (аг), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (аг)