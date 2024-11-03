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Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией

Премьер-лига

Будут разбираться

Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией

Полісся

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Пресс-служба "Полесья" сделала заявление относительно спорного эпизода, который произошел в концовке поединка житомирского клуба против "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

Причиной для этого стало решение судейской бригады не назначить пенальти в ворота соперников "волков" на последних минутах встречи.

"Обращаемся к футбольной общественности широко оценить эпизод в матче "Александрия" - "Полесье" на 93 минуте. Эпизод, который имеет влияние на ход чемпионата. Констатируем факты эпизода:

1) Контакт мяча с рукой был;

2) Рука отставлена в сторону;

3) Прикосновение с рукой кардинально меняет направление полета мяча;

4) Благодаря касанию мяча с рукой ликвидирована угроза у ворот соперника

Отметим, что на матче работал VAR. Соответственно у бригады арбитров были все технические возможности зафиксировать выше приведенные факты", - говорится в заявлении.

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ФК Александрия пенальти Полесье (Житомир) судья
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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adey (Korosten)
03.11.2024 в 22:06
Пеналь не призначили тому, що вони просто вже всіх задовбали лівими пенальками, які били два роки починаючи ще з першої ліги.А той автобус VAR, який купив Буткевич, поїхав сьогодні за іншим маршрутом.
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Комментарии 4
adey (Korosten)
03.11.2024 в 22:06
Пеналь не призначили тому, що вони просто вже всіх задовбали лівими пенальками, які били два роки починаючи ще з першої ліги.А той автобус VAR, який купив Буткевич, поїхав сьогодні за іншим маршрутом.
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vlotko (Броди)
03.11.2024 в 22:04
Шандору гаплик, Калюжному теж.
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адмирал25 (Александрия)
03.11.2024 в 21:57
там був такий пенальті, як і в випадку пертину м'яча в ворота в першому таймі
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.11.2024 в 21:48
Так, там був безсумнівний пенальті, це було видно навіть у поточному перебігу матчу, а тим більше і чітко - на відео. Це однозначно пенальті.
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