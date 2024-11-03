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Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией
Будут разбираться
Полісся
Пресс-служба "Полесья" сделала заявление относительно спорного эпизода, который произошел в концовке поединка житомирского клуба против "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.
Причиной для этого стало решение судейской бригады не назначить пенальти в ворота соперников "волков" на последних минутах встречи.
"Обращаемся к футбольной общественности широко оценить эпизод в матче "Александрия" - "Полесье" на 93 минуте. Эпизод, который имеет влияние на ход чемпионата. Констатируем факты эпизода:
1) Контакт мяча с рукой был;
2) Рука отставлена в сторону;
3) Прикосновение с рукой кардинально меняет направление полета мяча;
4) Благодаря касанию мяча с рукой ликвидирована угроза у ворот соперника
Отметим, что на матче работал VAR. Соответственно у бригады арбитров были все технические возможности зафиксировать выше приведенные факты", - говорится в заявлении.
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