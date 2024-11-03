Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией

Пресс-служба "Полесья" сделала заявление относительно спорного эпизода, который произошел в концовке поединка житомирского клуба против "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

Причиной для этого стало решение судейской бригады не назначить пенальти в ворота соперников "волков" на последних минутах встречи.