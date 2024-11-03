Ашур: Мы хотели сегодня выигрывать, но наши желания и реальность иногда могут отличаться

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал минимальное поражение от "Александрии" (0:1) в 12-м туре чемпионата Украины.

"Этот эпизод (с пропущенным голом - прим.) решил судьбу игры. По игре могу ребят только поблагодарить, потому что сегодня была преданность во всех эпизодах. Сегодня было противостояние с тяжелым соперником, но, по моему мнению, было очень много эпизодов и отрезков матча, где мы получали огромное преимущество за счет и прессинга, который мы делали, и за счет того, как преданно шли в дуэли.

Обидно, что не распоряжались мячом, возможно, настолько эффективно, насколько мы прессинговали. Один эпизод, который был реализован соперником, решил судьбу матча. Несколько эпизодов, которые мы создали, но не реализовали, так же на это повлияли. Но это игра, поэтому она и называется игрой.

Была бы ничья более справедливым результатом? Я думаю, что любой счет был бы справедливым, потому что обе команды преданно отрабатывали на поле каждый эпизод.

По моему мнению, если бы мы распоряжались немного эффективнее теми эпизодами, когда нам удавалось отбирать мячи, накрывать соперника далеко от своих ворот, то и опасных эпизодов мы могли бы создать больше. Тогда мы уже говорили бы о немного другой справедливости, возможно.

Но опять же, не стоит искать справедливость, я думаю, в игре, которая является неопределенной. Есть конечный результат - и мы его должны принять.

У Пайшао с бедром есть определенные проблемы, и сегодня он их почувствовал во время игры. К сожалению, замена была вынужденная. Но так бывает. В прошлой игре у нас было две вынужденные замены.

Команды больше боялись проиграть, чем хотели выиграть? Я могу говорить только за нас - нет, абсолютно не было такого. Учитывая то, насколько мы и работали, и старались играть максимально далеко от своих ворот, создавая определенное пространство за спинами, - я думаю, когда мы берем такие риски, нельзя говорить о том, что мы не хотим выиграть.

Мы точно хотели сегодня выигрывать, но наши желания и реальность иногда могут отличаться", - сказал Ашур.