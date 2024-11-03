  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: Двоякое отношение к победе. Действиями в атаке доволен. Могли забить еще больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: Двоякое отношение к победе. Действиями в атаке доволен. Могли забить еще больше

Премьер-лига

Главный тренер Динамо – об итоге встречи 12-го тура

Шовковский: Двоякое отношение к победе. Действиями в атаке доволен. Могли забить еще больше

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после матча с "Ингульцем".

“Если не смотреть на счет, то игра получилась непростой. С учетом того, что команда отыграла 120 минут в Полтаве, до этого мы играли с "Шахтером", я дал команде выходной после матча с "Ворсклой". Чтобы игроки могли немного отдохнуть и перезагрузить свои эмоции. Прекрасно понимали, за счет чего сегодня будет играть наш соперник. Знали, что будет много борьбы, а стандартные положения будут опасными. Именно в этом компоненте мы недоработали. А действиями в атаке я доволен. Мы многое реализовали и правильно принимали решения. Могли забить еще больше”.

Читайте такжеШовковский: На базе были в субботу где-то в 12:30. Это чтобы понимали, в каком состоянии находились игроки

"Определенные проблемы были в защите. Есть над чем задуматься тренерскому штабу и игрокам. Всегда хочется сыграть на ноль в обороне. Но мы играем против команд, у которых тоже есть свои задачи. Честно говоря, двоякое отношение к сегодняшней победе. С одной стороны, я доволен, а с другой не очень”, – заявил наставник киевлян.

"Динамо" снова возглавляет таблицу с "Александрией".

По теме
yellow-arrow
Кобин: Пытаемся дотянуться до уровня Динамо. Будем играть смело, потому что нам нужны очки
yellow-arrow
Ашур: Мы хотели сегодня выигрывать, но наши желания и реальность иногда могут отличаться
yellow-arrow
Полесье призывает общественность разобраться в скандальном эпизоде. Говорят о неназначенном пенальти в матче с Александрией
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости