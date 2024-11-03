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Шовковский: Двоякое отношение к победе. Действиями в атаке доволен. Могли забить еще больше
Главный тренер Динамо – об итоге встречи 12-го тура
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после матча с "Ингульцем".
“Если не смотреть на счет, то игра получилась непростой. С учетом того, что команда отыграла 120 минут в Полтаве, до этого мы играли с "Шахтером", я дал команде выходной после матча с "Ворсклой". Чтобы игроки могли немного отдохнуть и перезагрузить свои эмоции. Прекрасно понимали, за счет чего сегодня будет играть наш соперник. Знали, что будет много борьбы, а стандартные положения будут опасными. Именно в этом компоненте мы недоработали. А действиями в атаке я доволен. Мы многое реализовали и правильно принимали решения. Могли забить еще больше”.
"Определенные проблемы были в защите. Есть над чем задуматься тренерскому штабу и игрокам. Всегда хочется сыграть на ноль в обороне. Но мы играем против команд, у которых тоже есть свои задачи. Честно говоря, двоякое отношение к сегодняшней победе. С одной стороны, я доволен, а с другой не очень”, – заявил наставник киевлян.
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