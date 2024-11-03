Шовковский: Двоякое отношение к победе. Действиями в атаке доволен. Могли забить еще больше

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после матча с "Ингульцем".

“Если не смотреть на счет, то игра получилась непростой. С учетом того, что команда отыграла 120 минут в Полтаве, до этого мы играли с "Шахтером", я дал команде выходной после матча с "Ворсклой". Чтобы игроки могли немного отдохнуть и перезагрузить свои эмоции. Прекрасно понимали, за счет чего сегодня будет играть наш соперник. Знали, что будет много борьбы, а стандартные положения будут опасными. Именно в этом компоненте мы недоработали. А действиями в атаке я доволен. Мы многое реализовали и правильно принимали решения. Могли забить еще больше”.