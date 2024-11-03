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Кобин: Пытаемся дотянуться до уровня Динамо. Будем играть смело, потому что нам нужны очки

Премьер-лига

Наставник прокомментировал поражение

Кобин: Пытаемся дотянуться до уровня Динамо. Будем играть смело, потому что нам нужны очки

nkveres.com

Новина українською

Василий Кобин высказал свое мнение по поводу матча против киевлян (2:5).

“Сложно что-либо комментировать. Нужно посмотреть голы. То, что мы играли с высокой линией обороны, было рискованно, но нам нужно набирать очки. Хотели сыграть агрессивно. В какой-то мере нам что-то удалось, но скорость и индивидуальное мастерство Ваната сыграли свою роль. Тем не менее, мы не будем уходить от своей игры. Будем играть смело, потому что нам нужны очки”.

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“Быстрый гол повлиял на нашу команду, но мы продолжали играть в футбол, о котором договаривались. Допустили простые ошибки и позволили сопернику забивать. Я доволен своей командой. Мы не боялись "Динамо". Понимали, что они провели кубковый матч. Пытаемся дотянуться до уровня "Динамо", – заявил тренер.

"Ингулец" находится на последней строчке таблицы.

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Источник:
FootballHub, Динамоманія
Опубликовал: Александр Симченко
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