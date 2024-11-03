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Кобин: Пытаемся дотянуться до уровня Динамо. Будем играть смело, потому что нам нужны очки
Наставник прокомментировал поражение
nkveres.com
Василий Кобин высказал свое мнение по поводу матча против киевлян (2:5).
“Сложно что-либо комментировать. Нужно посмотреть голы. То, что мы играли с высокой линией обороны, было рискованно, но нам нужно набирать очки. Хотели сыграть агрессивно. В какой-то мере нам что-то удалось, но скорость и индивидуальное мастерство Ваната сыграли свою роль. Тем не менее, мы не будем уходить от своей игры. Будем играть смело, потому что нам нужны очки”.
“Быстрый гол повлиял на нашу команду, но мы продолжали играть в футбол, о котором договаривались. Допустили простые ошибки и позволили сопернику забивать. Я доволен своей командой. Мы не боялись "Динамо". Понимали, что они провели кубковый матч. Пытаемся дотянуться до уровня "Динамо", – заявил тренер.
"Ингулец" находится на последней строчке таблицы.
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