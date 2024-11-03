Кобин: Пытаемся дотянуться до уровня Динамо. Будем играть смело, потому что нам нужны очки

Василий Кобин высказал свое мнение по поводу матча против киевлян (2:5).

“Сложно что-либо комментировать. Нужно посмотреть голы. То, что мы играли с высокой линией обороны, было рискованно, но нам нужно набирать очки. Хотели сыграть агрессивно. В какой-то мере нам что-то удалось, но скорость и индивидуальное мастерство Ваната сыграли свою роль. Тем не менее, мы не будем уходить от своей игры. Будем играть смело, потому что нам нужны очки”.