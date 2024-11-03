Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарапий: Вскоре Полесье догонит Александрию
Разница - семь очков
Фото: Полісся
Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий оценил поражение от "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.
"Сильный противник нам сегодня противостоял. По моему мнению, они заслуживают того места в турнирной таблице, которое они занимают. Поэтому сегодня получилась очень боевая игра, но результат неутешительный, я считаю, что мы заслуживали сегодня большего.
Я целиком и полностью восстановился, пока нет никаких проблем. Тренера меня подготовили, поэтому к сегодняшней игре я подошел в своих оптимальных кондициях, поэтому все прекрасно.
На результат повлияла нереализация некоторых острых моментов, в моменте с голом, надо все же было фолить в середине поля. И, наверное, стоило агрессивнее играть в первой половине встречи, с первых минут.
Насколько было физически тяжело? Физически тяжелее нападающим и игрокам середины поля, потому что обе команды всегда прессингуют. Защитникам в этом плане немножко легче. Но игра была очень хорошей, обе команды показали свое желание и доказали, что недаром занимают свои места. В нашем случае место должно было бы быть выше, но мы вскоре догоним "Александрию", - заявил Сарапий.
В турнирной таблице УПЛ "Полесье" занимает четвёртое место с 22 баллами в активе. На счету "Александрии" 29 очков, подопечные Ротаня располагаются на второй строчке.
Популярное сейчас
- Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО
- Динамо – Ингулец: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО