Сарапий: Вскоре Полесье догонит Александрию

Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий оценил поражение от "Александрии" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

"Сильный противник нам сегодня противостоял. По моему мнению, они заслуживают того места в турнирной таблице, которое они занимают. Поэтому сегодня получилась очень боевая игра, но результат неутешительный, я считаю, что мы заслуживали сегодня большего.

Я целиком и полностью восстановился, пока нет никаких проблем. Тренера меня подготовили, поэтому к сегодняшней игре я подошел в своих оптимальных кондициях, поэтому все прекрасно.

На результат повлияла нереализация некоторых острых моментов, в моменте с голом, надо все же было фолить в середине поля. И, наверное, стоило агрессивнее играть в первой половине встречи, с первых минут.

Насколько было физически тяжело? Физически тяжелее нападающим и игрокам середины поля, потому что обе команды всегда прессингуют. Защитникам в этом плане немножко легче. Но игра была очень хорошей, обе команды показали свое желание и доказали, что недаром занимают свои места. В нашем случае место должно было бы быть выше, но мы вскоре догоним "Александрию", - заявил Сарапий.