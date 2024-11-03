Михавко – об автоголах: Говорят, что конкурирую с Ванатом. Если бы это случилось однажды – еще ничего страшного

Тарас Михавко пообщался с журналистами после матча.

“Эмоции положительные, мы ведь победили. Знали, что "Ингулец" будет серьезно настраиваться. Ожидали хорошей игры, борьбы на поле – так и получилось. Хотели забить быстрый мяч и мы это сделали. Тренеры недовольны, когда мы расслабляемся, они говорят, чтобы мы держали игру в своих руках и были сконцентрированы".

“Я не срезал мяч в ворота, после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить, просто стоял на ногах – это был рикошет. Для меня это отрицательная ситуация. Если бы это произошло однажды – еще ничего страшного, а в третий раз – это не очень приятно. Я не буду опускать руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было. Партнеры поддерживают, но бывает шутят – говорят, что конкурирую с Ванатом (улыбается)”, – рассказал защитник.