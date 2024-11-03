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Михавко – об автоголах: Говорят, что конкурирую с Ванатом. Если бы это случилось однажды – еще ничего страшного

Премьер-лига

Защитник прокомментировал победу над Ингульцом

Михавко – об автоголах: Говорят, что конкурирую с Ванатом. Если бы это случилось однажды – еще ничего страшного

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Тарас Михавко пообщался с журналистами после матча.

“Эмоции положительные, мы ведь победили. Знали, что "Ингулец" будет серьезно настраиваться. Ожидали хорошей игры, борьбы на поле – так и получилось. Хотели забить быстрый мяч и мы это сделали. Тренеры недовольны, когда мы расслабляемся, они говорят, чтобы мы держали игру в своих руках и были сконцентрированы".

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“Я не срезал мяч в ворота, после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить, просто стоял на ногах – это был рикошет. Для меня это отрицательная ситуация. Если бы это произошло однажды – еще ничего страшного, а в третий раз – это не очень приятно. Я не буду опускать руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было. Партнеры поддерживают, но бывает шутят – говорят, что конкурирую с Ванатом (улыбается)”, – рассказал защитник.

Михавко менял цифры на табло в четырех из последних пяти туров УПЛ.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.11.2024 в 23:26
Дійсно важке випробування ерією невдалих виносів / рикошетів... Тримайся Тарасе! Заодно зрозумій, чого минулого разу замість винести трапилося внести м'яч до власних воріт.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
03.11.2024 в 23:26
Дійсно важке випробування ерією невдалих виносів / рикошетів... Тримайся Тарасе! Заодно зрозумій, чого минулого разу замість винести трапилося внести м'яч до власних воріт.
Ответить
0
2

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