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Михавко – об автоголах: Говорят, что конкурирую с Ванатом. Если бы это случилось однажды – еще ничего страшного
Защитник прокомментировал победу над Ингульцом
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тарас Михавко пообщался с журналистами после матча.
“Эмоции положительные, мы ведь победили. Знали, что "Ингулец" будет серьезно настраиваться. Ожидали хорошей игры, борьбы на поле – так и получилось. Хотели забить быстрый мяч и мы это сделали. Тренеры недовольны, когда мы расслабляемся, они говорят, чтобы мы держали игру в своих руках и были сконцентрированы".
“Я не срезал мяч в ворота, после прострела или удара мяч попал мне в левое колено. Я даже не пытался выбить, просто стоял на ногах – это был рикошет. Для меня это отрицательная ситуация. Если бы это произошло однажды – еще ничего страшного, а в третий раз – это не очень приятно. Я не буду опускать руки, а продолжу работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было. Партнеры поддерживают, но бывает шутят – говорят, что конкурирую с Ванатом (улыбается)”, – рассказал защитник.
Михавко менял цифры на табло в четырех из последних пяти туров УПЛ.
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