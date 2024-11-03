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Шовковский – о Михавко: Оставьте его в покое. Пусть хоть в каждой игре кто-то забивает в свои ворота, а мы будем забивать 5 мячей
Тренер поддержал подопечного
Фото: ФК Динамо Київ
Александр Шовковский доволен выступлением Тараса.
[Об очередном автоголе Михавко] “Оставьте его в покое. Сегодня я был доволен его действиями. Как он делал первый пас при организации игры? Ему нужно пройти эти испытания. Это не проблема вообще. Пусть хоть в каждой игре кто-то забивает в свои ворота, а мы будем забивать пять мячей”.
Также наставник киевлян прокомментировал ситуацию с травмированными.
“Пихаленок начинает работать. Но у него очень неприятное повреждение. Требуется определенное время. Попов только должен начать работать в группе. Но я еще думаю, есть ли смысл брать его с собой на следующий матч. Он не готов, немного пропустил, имеет проблемы со спиной. Попов не просто переносит все эти переезды. Вернулся Ярмоленко. Слава Богу, у него нет никаких осложнений”, – заявил тренер.
В четверг "Динамо" будет играть против "Ференцвароша" в Германии.
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