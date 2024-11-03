Ротань: На старте где-то команды недонастраивались на нас. Сейчас будут настраиваться как на лидера

Наставник "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

"Очень тяжелый и важный матч, в котором мы одержали победу, это сейчас для нас очень важно. Что касается качества, то мне очень понравился первый тайм, где мы, в принципе, доминировали, и было много предпосылок, где мы могли больше использовать для создания моментов. Был у нас контроль, и это было, в принципе, без проблем.

Второй тайм - он больше такой психологический, счет все-таки давит и на нас, и на "Полесье". Поэтому он больше получился боевитый, больше напоминает, пожалуй, дерби. Сегодня игра как раз такой и получилась, где мы вышли победителями. Я поздравляю команду с победой, поздравляем александрийцев, еще раз хотим поблагодарить наших военных за то, что дают эту возможность.

Что касается интенсивности - очень высокий уровень игры. "Полесье" - команда, которая с высокой интенсивностью проводит матчи, наоборот она во втором тайме прибавляет. Сегодня мы выдержали этот темп.

Я считаю, где-то во втором тайме мы еще больше стали прессинговать, и это очень радует. Мы сейчас начали понимать, что футбол начинается с прессинга, а потом есть тактика, есть создание моментов, игра на мяче.

Это, скажем так, матч за 6 очков, где никто не хотел проигрывать, все хотели больше, и перед игрой уделяли внимание тому, чтобы была стабильность игры на оборону. Поэтому это прогнозируемо, что не сильно много моментов. Но по накалу игра была очень сильная.

Почему в старте появился Козак, а не Ковалец? Первое: Артем очень плодотворно работает на тренировках, он очень хорошо схватывает наши требования и сейчас находится в хорошей форме. У Кирилла есть проблемы со здоровьем, он фактически неделю не тренировался, лечился, всего две тренировки провел. Поэтому это больше, видимо, в том, что эту интенсивность мы должны были выдержать в течение 90 минут, поэтому и были такие моменты.

Плюс я думаю, что у Артема была мотивация - он играл против своей бывшей команды, поэтому мы решили поставить его на эту игру.

После победы обнял подопечных в раздевалке. Ребята сейчас, в принципе, понимают то, что они делают. Да, пожалуй, они завтра только поймут, когда посмотрят в турнирную таблицу. Но это важный матч, и они понимают, что мы можем еще лучше.

Самое главное нам теперь - и дальше понимать, потому что дальше настрой других команд будет другим, потому что на старте где-то команды все-таки недонастраивались на нас. Теперь будут настраиваться как на лидера. Поэтому мы должны к этому быть готовы и еще больше работать на тренировках. Отдых будет только зимой", - сказал Ротань.