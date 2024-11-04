Максимов: Из-за кубкового матча у футболистов ноги не бегали. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение "Колосу" (0:1).

“В среду играли с “Динамо” 120 минут, не хватило свежести, которая была на кубковом матче. Поэтому у многих футболистов ноги не бегали. Надо понимать, что многие молодые игроки должны повышать качество игры, ведь класс является классом. В матче против "Колоса" хотели цепляться за мяч, но не получалось”.

“Сейчас не можем что-либо изменить. Играем с теми игроками, которые есть. Потому много ошибок. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать. Корниенко попробовали на новой позиции. Он хорошо себя проявлял, но заработал желтую карточку. Были вынуждены его менять, чтобы не рисковать”, – заявил тренер.